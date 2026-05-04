Zájem o práci v českých start-upech začíná výrazně převyšovat nabídku volných pozic. Nová data ukazují, že se v prvním čtvrtletí letošního roku do inovativních firem hlásilo výrazně více lidí než před rokem. Tyto firmy se ale snaží kvůli úsporám o větší nasazení nástrojů umělé inteligence, což omezuje potřebu nabírat nové lidi. Firmy si mohou vybírat – technologie tedy zvyšují nároky na ty, kdo chtějí novou práci získat.
Podle dat kariérního portálu StartupJobs, která mají HN k dispozici, se od začátku roku na každou volnou pozici nabízenou na tomto serveru hlásilo 26 lidí, loni to přitom bylo 16. Například v lednu na webu přibylo 737 nových inzerátů a přišlo na ně téměř 16 600 odpovědí.
