Lucie Greenindge má titul Master v programu aplikované psychologie z jedné z nejprestižnějších univerzit na světě – americké Columbia University. Nastoupit tam mohla po české vyšší odborné škole, bakaláře nepotřebovala, protože univerzita její vzdělání posoudila jako dostačující. Doma v Česku jí ale nakonec studium z USA jako magisterské neuznali, přestože rozsahem i obsahem mu odpovídá, a ona tak nemůže pracovat jako školní psycholožka, jak původně chtěla. 

Problémy s uznáním vzdělání i z prestižních zahraničních univerzit řeší mnohem více studentů. Jedním z odmítnutých je i Tomáš Pitra, který se kvůli tomu obrátil na soud. Ten nyní uznal, že ministerstvo školství posuzuje uznávání diplomů špatně a musí ho přehodnotit. Může být rozsudek precedentem, který změní uznávání zahraničního vzdělání v Česku? 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Co uvedl soud.
  • Jak se k rozhodnutí soudu staví ministerstvo školství a čím se řídí univerzity.
  • Jaké mají zkušenosti zahraniční studenti a proč je komplikovaná nostrifikace problém.
