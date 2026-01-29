Svou první školu jste založila v Arizoně v roce 1998 a následně se vám podařilo udělat ze škol BASIS jedny z nejúspěšnějších v USA. Co všechno stojí za jejich úspěchem?
Především jasná a dlouhodobě konzistentní vize: nabídnout náročné, systematicky vystavěné vzdělávání, které děti skutečně připraví na studium na špičkových univerzitách. Klíčové je propracované kurikulum s důrazem na matematiku, přírodní vědy a humanitní obory. Studium, kdy se obory protínají a přirozeně doplňují. Kromě toho i kvalitní a pečlivě vybíraní učitelé. BASIS od počátku staví na vysokých akademických nárocích, které jsou doprovázeny individuální podporou studentů, která vede k dlouhodobému úspěchu a výjimečným studijním výsledkům.
Jaké vzdělání BASIS Prague nabízí?
Nabízíme komplexní vzdělávání od mateřské školy až po maturitu, takže studenti mohou projít jedním konzistentním vzdělávacím systémem po celou dobu svého školního života, ale mohou se připojit i později. Díky jednotné filozofii a spirálnímu kurikulu na sebe jednotlivé stupně přirozeně navazují. Studenty přijímáme po celý rok a běžně i do vyšších ročníků – často jako alternativu k víceletým gymnáziím. BASIS Prague je určená těm, kteří hledají mezinárodní a akademicky náročné prostředí. Přijímací řízení neprobíhá formou klasických zkoušek, ale prostřednictvím vlastního pohovoru, který sleduje skutečný potenciál dítěte a jeho studijní předpoklady.
Učíte metodou spirály, co to přesně znamená?
Spirálová metoda znamená, že se studenti k důležitým tématům během studia opakovaně vracejí, pokaždé však na vyšší úrovni náročnosti a s větší hloubkou porozumění. Základní pojmy si osvojí už v nižších ročnících a v dalších letech na ně systematicky navazují. Součástí spirálového přístupu je i cílené propojování předmětů, zejména v nižších ročnících. Matematiku a přírodní vědy vyučují naši pedagogové propojeně. Jde nám o to, aby studenti chápali matematiku jako nástroj pro porozumění světu – například při práci s daty, měřením nebo základními fyzikálními a biologickými principy. Podobně jsou anglický či český jazyk a humanitní vědy propojené napříč prací s textem, historií a kulturou. Děti se neučí jazyk izolovaně, ale používají ho k analýze příběhů, historických událostí či etických témat.
V čem ještě je jiný váš přístup ke vzdělávání?
Unikátnost přístupu BASIS Prague spočívá v promyšlené vzdělávací filozofii, která kombinuje vysoké akademické nároky s velmi silnou podporou jednotlivých žáků. BASIS Prague klade zároveň velký důraz na digitální vzdělávání – děti se už v nižších ročnících seznamují s robotikou, logikou, základy programování, aby technologie nevnímaly jen jako nástroj zábavy, ale jako prostředek tvoření a řešení problémů. V nižších ročních mají v hodinách k dispozici tablety, na kterých procvičují v hodinách probíranou látku. Od pátého ročníku pracují s vlastními Chromebooky, které jsou přirozenou součástí výuky napříč předměty. K osvojení znalostí využíváme v hodinách vlastní výukový program – platformu SPORK, ve které mají učitelé k dispozici výukové materiály a zároveň i možnost zpětné vazby studentům, kteří si na ní v hodinách procvičují nové dovednosti a znalosti.
Velkým tématem současnosti jsou technologie a umělá inteligence. Jak s nimi ve výuce pracujete?
Technologie a umělou inteligenci vnímáme jako přirozenou součást moderního vzdělávání. Při vyučování slouží technologie především jako nástroj, který rozvíjí logické myšlení, doplňují výuku, zvyšují schopnosti řešit problémy a kriticky pracovat s informacemi. BASIS Prague klade velký důraz na moderní technologie a digitální vzdělávání, je to základní součástí kurikula. Cílem je připravit studenty na svět, kde budou s technologiemi a AI běžně a sebevědomě pracovat.
