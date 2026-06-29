Na první pohled to vypadá jako klasický životopis. Někde na stránce se ale může skrývat věta, která kandidátovi dopomůže k pohovoru a nakonec možná i získání pozice. Náboráři si všímají nového triku, kterým se lidé snaží obejít umělou inteligenci vyhodnocující ve firmách profily uchazečů o práci.

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Co se dočtete dál

  • Jak vypadá nová technika přechytračování náborových robotů.
  • Jestli se už projevuje v Česku.
  • Zda se daří firmám ji odhalit.
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