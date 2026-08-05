Když ruská armáda v roce 2022 vtrhla na Ukrajinu, spoléhala se především na profesionální vojáky. Po prvotním neúspěchu vzrostla důležitost Prigožinových wagnerovců a stavy regulérní armády doplnilo zhruba 300 tisíc mužů z částečné mobilizace. Následně Rusko přešlo na žoldácký systém postavený na náborech v chudších regionech. Data z letošního roku ale naznačují, že vábnička finančních odměn už nefunguje jako dříve. Posilují proto spekulace, že se Kreml chystá sáhnout ke krajnímu řešení. 

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Co se dočtete dál

  • Proč se chystá nová vlna mobilizace.
  • Jak by mohla nová vlna mobilizace vypadat a na koho chce Kreml přenést část zodpovědnosti.
  • Kdy by měla mobilizace začít a jaké může mít důsledky.