Když ruská armáda v roce 2022 vtrhla na Ukrajinu, spoléhala se především na profesionální vojáky. Po prvotním neúspěchu vzrostla důležitost Prigožinových wagnerovců a stavy regulérní armády doplnilo zhruba 300 tisíc mužů z částečné mobilizace. Následně Rusko přešlo na žoldácký systém postavený na náborech v chudších regionech. Data z letošního roku ale naznačují, že vábnička finančních odměn už nefunguje jako dříve. Posilují proto spekulace, že se Kreml chystá sáhnout ke krajnímu řešení.
Co se dočtete dál
- Proč se chystá nová vlna mobilizace.
- Jak by mohla nová vlna mobilizace vypadat a na koho chce Kreml přenést část zodpovědnosti.
- Kdy by měla mobilizace začít a jaké může mít důsledky.
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