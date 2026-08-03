Neustávající útoky ukrajinských dronů na velká logistická centra ruského internetového maloobchodníka Wildberries mají těžký dopad. Nejde jen o hodnotu zničeného majetku, ale také o to, že tento elektronický hypermarket svojí rozsáhlou nabídkou míří na spotřebitele s nižšími příjmy. A ti představují pro prezidenta Vladimira Putina klíčové volební zázemí. Federální vláda v Moskvě už proto zvažuje, jak společnosti, vlastněné nejbohatší ženou Ruska Taťjanou Kimovou, pomoci.
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