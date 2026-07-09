Nedávné ukrajinské útoky na ruskou energetickou infrastrukturu v Petrohradu, Moskvě a dalších ruských lokalitách změnily celosvětové vnímání rusko-ukrajinské války, zejména mimo Evropu. Záběry spektakulárních zásahů ukrajinských bezpilotních letounů a raket daleko na území Ruska představují pro Kreml velkou ostudu. Velké množství videí zachycujících výbuchy a požáry ničí dosavadní mezinárodní obraz i vlastní vnímání Ruska jako jedné z největších vojenských mocností světa i v historii.
Ještě důležitější než moskevská PR katastrofa však mohou být rostoucí hmotné následky. Již několik měsíců existují vizuální důkazy o stále hlubších a přesnějších ukrajinských úderech na vojenské a průmyslové cíle v ruském vnitrozemí. Přesto až donedávna převládal názor, že i když jsou tyto ukrajinské úspěchy vizuálně ohromující, pro mocné Rusko představují pouhé škrábnutí. Vzhledem k velikosti, rozloze, odolnosti, opravitelnosti a záložním kapacitám obrovského ruského odvětví rafinace, přepravy a skladování paliv by ukrajinské „dálkové sankce“ stěží mohly změnit průběh války, jak zněl obecný názor. Zdá se, že tento pohled byl přinejmenším nepřesný.
Co se dočtete dál
- Jaké nové zbraně a bezpilotní systémy Kyjev nasadil?
- Jak se zvýšily dosahy ukrajinských úderů?
- Do jaké míry ruský systém protivzdušné obrany a logistika selhávají?
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