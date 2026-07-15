Rusko vede již desítky let kognitivní válku proti Západu. Dlouho před plnohodnotnou invazí na Ukrajinu Moskva investovala mnoho prostředků do formování obrazu, který Evropané vnímají jako ruskou moc, ruskou vojenskou zdatnost a odolnost. Mnohé z těchto „pravd“ ovlivňovaly evropskou politiku mnohem účinněji, než by to dokázaly tanky či rakety.
Ukrajina dnes tyto mýty na bojišti systematicky vyvrací. Její údery na dlouhou vzdálenost zasáhly Moskvu, Petrohrad, strategické základny bombardérů i klíčovou vojenskou infrastrukturu. Krym, který Kreml kdysi prezentoval jako nedotknutelné ruské území, se stále více stává bojištěm ovládaným ukrajinskými ozbrojenými silami. Poprvé od začátku plnohodnotné invaze začíná Rusko zažívat to, co po léta způsobovalo Ukrajině – válku, která s sebou nese skutečné náklady.
Evropa by se z toho mohla poučit. Raději dříve, než její bezpečnostní politiku opět začnou utvářet zastaralé předpoklady.
Co se dočtete dál
- Jak Kreml formoval evropské vnímání Ruska prostřednictvím mentální války?
- Proč ekonomická integrace s Ruskem nezabránila invazi?
- Jaké čtyři hlavní ruské mýty ovlivňují západní strategii?
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