Doby, kdy se ruští oligarchové ocitali v titulcích západních médií kvůli svým superjachtám, manželkám nebo nákupům fotbalových klubů, jsou dávno pryč. Dnes poutají pozornost tím, zda jsou na seznamu sankcionovaných a zda jsou případně ochotni a schopni kritizovat režim Vladimira Putina, který toleruje jejich bohatství a potřebuje jejich byznys pro vedení války.
Proto vzbudil rozhovor a esej jednoho z nich pro týdeník Economist docela rozruch. Na první pohled to totiž vypadalo, že jeden z nejbohatších Rusů Andrej Melničenko má plné zuby války, ale na druhou stranu nechce revoltovat proti ruskému vládci.
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