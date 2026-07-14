Doby, kdy se ruští oligarchové ocitali v titulcích západních médií kvůli svým superjachtám, manželkám nebo nákupům fotbalových klubů, jsou dávno pryč. Dnes poutají pozornost tím, zda jsou na seznamu sankcionovaných a zda jsou případně ochotni a schopni kritizovat režim Vladimira Putina, který toleruje jejich bohatství a potřebuje jejich byznys pro vedení války.

Proto vzbudil rozhovor a esej jednoho z nich pro týdeník Economist docela rozruch. Na první pohled to totiž vypadalo, že jeden z nejbohatších Rusů Andrej Melničenko má plné zuby války, ale na druhou stranu nechce revoltovat proti ruskému vládci.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co se děje v ruské společnosti?
  • Proč by střední Evropa měla mít obavy?
  • Co udělá Putin vůči Západu?
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.