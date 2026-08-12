Letiště Praha hledá tři nové ředitele, skončil ředitel interního auditu Filip Zelinger a ze společnosti odchází také ředitel corporate governance Jiří Kautský a ředitelka marketingu a komunikace Eva Krejčí. Na jejich pozice byla vypsána výběrová řízení. Informoval o tom server Zdopravy.cz. K 1. srpnu nastoupil do vedení letiště Radomír Lašák, který v čele státního podniku vystřídal Jiřího Pose. Letištní odbory jsou kvůli výběru Lašáka ve stávkové pohotovosti a výhrady k personální změně má i opozice.
Se třemi řediteli se podle mluvčí Letiště Praha Denisy Hejtmánkové společnost rozešla po vzájemné dohodě. „Pan Filip Zelinger ukončil své působení ve firmě Letiště Praha k včerejšímu dni (k pondělí 10. srpna – pozn. red.), pan Kautský a paní Krejčí jsou ve firmě do konce srpna,“ sdělila mluvčí.
Do Letiště Praha naopak nastoupila Soňa Bergmannová (dříve Křítková). „Paní Soňa Bergmannová zastává pozici asistentky předsedy představenstva Letiště Praha Radomíra Lašáka,“ uvedla Hejtmánková. Bergmannová dříve působila jako šéfka strategické komunikace společnosti Agrofert, dále v Ředitelství silnic a dálnic nebo na ministerstvu průmyslu a obchodu. V minulosti ona i Lašák pracovali ve skupině ČEZ.
Pos, kterého Lašák vystřídal, vedl letiště od roku 2021 a mezi lety 2011 a 2014. Jeho funkční období končilo koncem srpna, proto ministerstvo financí vypsalo v květnu výběrové řízení na člena představenstva s odpovědností za řízení společnosti. Začátkem července oznámilo, že v něm uspěl Lašák, který stál v letech 2006 až 2009 v čele Českých aerolinií (ČSA). Kvůli negativnímu přijetí jeho výběru ministerstvo ve snaze uklidnit situaci jeho nástup o měsíc urychlilo.
Období Lašákova působení v ČSA provázely zhoršující se hospodářské výsledky, propouštění zaměstnanců a příprava privatizace, kterou přerušila hospodářská krize. V ČSA pak pokračovaly roky ekonomických problémů a dopadů pandemie covidu‑19. Poslední komerční let ČSA pod kódem OK v Praze přistál v říjnu 2024.
Kvůli obavám o další směřování Letiště Praha pod vedením Lašáka pět odborových organizací působících na letišti vyhlásilo od 21. července stávkovou pohotovost. O dalším postupu se odboráři rozhodnou na základě Lašákových kroků, po 100 dnech ve funkci se mají setkat s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO), aby zhodnotili jeho kroky.
Nejistotu v nich současně vyvolalo i prohlášení premiéra Andreje Babiše (ANO) o možném uvedení části akcií Letiště Praha na burzu v roce 2028. Za další potíž odbory označily absenci informací ohledně změn ve struktuře, řízení a financování provozu letiště, včetně zásahů do personálního stavu zaměstnanců.
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