Evropa vstupuje do pátého roku od chvíle, kdy se jako zcela fatální ukázala závislost na dovozu důležitých energetických komodit z Ruska. Energetickou krizi jako předzvěst války spustil v Evropě Putin už v průběhu roku 2021, kdy Gazprom začal omezovat část dodávek zemního plynu.
Plnohodnotná vojenská invaze Ruské federace na Ukrajinu v únoru 2022 pak už nenechala nikoho na pochybách, že energetická zbraň byla spuštěna promyšleně s předstihem. Tato krize se následně přetavila v krizi inflační, přičemž inflace už nezůstala jen otázkou evropskou, nýbrž celosvětovou.
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