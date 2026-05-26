Írán si v posledních týdnech uvědomil něco, co zásadně přepisuje rovnováhu globálního energetického trhu. Trump mu v praxi ukázal, že kontrola úzkého hrdla světového obchodu není teorie, ale okamžitě zpeněžitelná mocenská páka. Hormuzský průliv, kudy normálně prochází zhruba pětina světové ropy a LNG, se stal strategickým aktivem, které Teherán nebude chtít pustit z rukou.
Po 87 dnech omezení provozu trh spekuluje o deeskalaci. Ropa reaguje prudkými výkyvy a poklesy pod sto dolarů při každém náznaku dohody. Tato reakce ale pracuje spíše s emocemi než se současným stavem trhu. Představa návratu ropy k 60 dolarům za barel ignoruje to podstatné – bilanci zásob.
Kumulovaný výpadek nabídky se blíží 900 milionům barelů. Strategické zásoby jsou z velké části vyčerpány, komerční sklady klesají a rafinerie jely dlouho v režimu improvizace. Otevření Hormuzu proto neznamená návrat k rovnováze, ale spíš přechod do fáze, kdy se začne dohánět to, co chybí.
A zde je jádro problému: restocking. Státy, obchodníci i rafinerie nebudou čekat, až se trh „uklidní“. Začnou nakupovat současně, protože nízké zásoby jsou samy o sobě riziko. A tento typ poptávky není vidět v reportovaných číslech spotřeby, ale na cenu má obrovský vliv.
Írán navíc nemusí pracovat jen s binární logikou zavřeno–otevřeno. Kontrola toku mu umožňuje zavést poplatky, administrativní režim průjezdu i selektivní omezení. A hlavně – schopnost průliv kdykoli znovu přiškrtit zůstává trvale přítomná jako hrozba, kterou trh musí oceňovat.
Proto ani plné otevření Hormuzu nemusí vrátit ropu ke zmíněným 60 dolarům. Spíše se ukazuje nové pásmo rovnováhy, které zůstává nad osmdesáti dolary, dokud se zásoby nevrátí na komfortní úrovně a produkce nebude schopná reagovat bez váhání.
Trh se tak neposouvá podle politických deklarací, ale podle fyzické reality zásob. A ta zůstává napjatá i ve chvíli, kdy geopolitické napětí ustupuje z titulků. Írán si to mezitím velmi dobře spočítal – a právě proto se této páky nebude vzdávat snadno.
