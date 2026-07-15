Loni potvrzený zájem české strojírenské skupiny CE Industries o vstup do polské společnosti OT Logistics je po více než půl roce ve finále. Po souhlasu antimonopolních úřadů mohou majitel CE Industries Jaroslav Strnad a investiční skupina Auctor Holding převzít podíl 49,99 procenta v OT Logistics. Ta je jedním z několika operátorů v přístavech ve Štětíně-Svinoústí a Gdyni.
Těmito přístavy v Baltském moři ročně projde kolem 60 milionů tun zboží. Svinoústí je pro Polsko strategicky důležité mimo jiné proto, že zde státní firma Polskie LNG provozuje terminál na přepravu zkapalněného plynu (LNG). Operátor OT Logistics se zaměřuje na sypké materiály od uhlí až po zemědělské komodity. Příležitost vidí také v biomase.
Co se dočtete dál
- Kdo jsou prodávající a za kolik CE Industries podíly získala.
- Jak se OT Logistics daří a jaké jsou plány Jaroslava Strnada v polských přístavech.
- Jaké synergie může skupina akvizicí získat.
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