V zákulisí hudebního festivalu Colours of Ostrava se odehrálo jedno pikantní setkání. Jakub Havrlant, šéf investiční skupiny Rockaway, která festival pořádá, si potřásl rukou s Marcinem Kuśmierzem, CEO skupiny Allegro.

Na první pohled na tom není nic zvláštního: Allegro se letos stalo partnerem Colours. Pojďme se ale vrátit trošku v čase… Je to pět let nazpět, co trojice českých investorů v čele s Rockaway prodala skupinu obchodů Mall Group právě Allegru zhruba za 22 miliard korun. Už tehdy bylo jasné, že polská strana přeplatila a v následujících letech odepsala více než polovinu hodnoty Mall Group.

Zatímco Havrlant má od té doby pověst šikovného dealmakera, Allegro mělo s českými obchody těžkou hlavu a plné ruce práce. Z Mall.cz či CZC.cz nakonec udělalo značky na svém internetovém tržišti a postupně se přizpůsobuje zvyklostem české e-commerce a trhu obecně.

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Co se dočtete dál

  • Co CEO Allegra říká na české e-commerce.
  • Jak se tu chce silněji prosadit.
  • Jak komentuje pět let starý nákup Mall Group.

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