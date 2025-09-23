Jakou cenu má vaše e-mailová adresa? A jakou ji má ve spojení s tím, co nakupujete na internetu? Nápovědu může dát neobvyklý spor, který nyní projednává Městský soud v Praze. V něm se majitelé dvou obchodních portálů – polského Allegra a českého Aukra – přou kvůli údajnému zneužití databáze zákazníků.
Spor je o více než tři miliony e-mailových adres zákazníků, které v minulosti nashromáždil e-shop Aukro.
Co se dočtete dál
- Co je podstatou sporu a o jak velkou sumu jde?
- Jak naznačil soud, že může rozhodnout?
