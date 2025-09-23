Jakou cenu má vaše e-mailová adresa? A jakou ji má ve spojení s tím, co nakupujete na internetu? Nápovědu může dát neobvyklý spor, který nyní projednává Městský soud v Praze. V něm se majitelé dvou obchodních portálů – polského Allegra a českého Aukra – přou kvůli údajnému zneužití databáze zákazníků.

Spor je o více než tři miliony e-mailových adres zákazníků, které v minulosti nashromáždil e-shop Aukro.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Co je podstatou sporu a o jak velkou sumu jde?
  • Jak naznačil soud, že může rozhodnout?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.