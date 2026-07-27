Polská pravice se rok a pár měsíců před parlamentními volbami drolí na menší a menší kousky. Neznamená to ovšem nějaký důvod k radosti pro vládní koalici premiéra Donalda Tuska. Spíš je to větší důvod k nejistotě polské politiky, která se musí připravit na radikálně novou epochu – po nyní viditelněji se blížícím konci politické kariéry dvou úhlavních rivalů Tuska a šéfa opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyńského.
Pro jeho PiS právě nastala zdaleka největší krize za poslední dekády. Minulý týden se od ní definitivně odloupla frakce bývalého premiéra Mateusze Morawieckého se čtyřmi desítkami poslanců a třemi europoslanci. Zatím se schovávala za sdružení Rozvoj Plus, ale nyní je jasné, že brzo na polské politické scéně vznikne nová pravicová strana, která může počítat podle aktuálního průzkumu listu Dziennik Gazeta Prawna s podporou více než devíti procent voličů.
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