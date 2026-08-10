Válka na Ukrajině, energetická krize a prostředí vyšších úrokových sazeb v posledních letech tlumily trh fúzí a akvizic ve střední Evropě. Zahraniční kapitál se z Česka i dalších zemí regionu spíše stahoval. Nyní se podle poradenské společnosti RSM schyluje k obratu: zahraniční investoři se do regionu opatrně vracejí a nezaměřují se pouze na největší firmy, ale také na středně velké transakce.

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Co se dočtete dál

  • Jak se daří trhu fúzí a akvizic v České republice.
  • Co přitahuje zahraniční kapitál a kde se to projevuje.

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