Po slabším začátku letošního roku došlo ve druhém kvartálu na českém trhu komerčních realit k výraznému oživení. Prodaly se kancelářské budovy, obchodní centra a nájemní byty v souhrnu za 807 milionů eur (v přepočtu 19,5 miliardy korun). 

To je oproti prvnímu čtvrtletí zvýšení o 84 procent a meziročně o 31 procent. Spočítala to realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield (C&W). V některých západoevropských zemích přitom došlo k významnému poklesu investic.

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