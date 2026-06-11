Neuběhly ani dva měsíce a česká investiční skupina Star Capital Finance (SCF) dokončila se svými byznysovými partnery další miliardový realitní obchod. Tentokrát šlo o dva retail parky v Rumunsku, které se stává čtvrtou zemí, v níž SCF působí. Skupina už letos oznámila dvě akvizice obchodních center v Polsku. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Čím lákají české investory rumunské reality.
  • Na kolik vyšly SCF maloobchodní nemovitosti v Rumunsku.
  • Jaké výnosy komerční nemovitosti investorům nabízejí.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.