Neuběhly ani dva měsíce a česká investiční skupina Star Capital Finance (SCF) dokončila se svými byznysovými partnery další miliardový realitní obchod. Tentokrát šlo o dva retail parky v Rumunsku, které se stává čtvrtou zemí, v níž SCF působí. Skupina už letos oznámila dvě akvizice obchodních center v Polsku.
Co se dočtete dál
- Čím lákají české investory rumunské reality.
- Na kolik vyšly SCF maloobchodní nemovitosti v Rumunsku.
- Jaké výnosy komerční nemovitosti investorům nabízejí.
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