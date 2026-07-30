Na tuzemském trhu s rezidenčními realitami je letos mimořádně živo. Poptávka po novém bydlení v Praze i regionech výrazně zrychluje, což navzdory mírnému nárůstu nabídky u velkých developerů nadále tlačí ceny na nová historická maxima. Podle společné analýzy společností Trigema, Central Group a Skanska Residential se v metropoli od dubna do června prodalo přibližně 1950 nových bytů, což představuje meziroční nárůst o více než 11 procent. Za celé první pololetí pak prodeje dosáhly 3750 jednotek, a tedy třetího nejsilnějšího výsledku v historii sledování.
Co se dočtete dál
- Zdali je u novostaveb podobný prostor pro vyjednávání o slevách jako u starších bytů.
- Z jakého důvodu brněnské ceny strmě rostou a dotahují se už na levnější pražské obvody.
- Proč data hlásí desetileté maximum volných bytů, i když počet aktivních developerských projektů klesá.
- Jak si v rychlosti povolování a výstavby stojí Praha ve srovnání s polskými městy.
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