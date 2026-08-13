Český trh s nájemním bydlením prochází v posledních měsících proměnou. Zatímco dříve nebyla otázka, kde se zdražuje, ale o kolik – protože ceny se zvyšovaly prakticky všude –, dnes je situace jiná. Poslední statistiky ukazují, že nájmy se mezičtvrtletně snížily v deseti ze 13 krajských měst. Výjimky přitom netvoří ani Praha či Brno. Některá jiná místa v republice naopak výrazně zdražila jak v posledních měsících, tak i v meziročním srovnání. Čím je tento více roztříštěný vývoj dán a bude pokračovat i v následujícím období?
Co se dočtete dál
- Jak si konkrétně stojí jednotlivá města v aktuálním srovnání a o kolik přesně zlevnily Praha nebo Brno.
- Co stojí za výrazným zdražováním v Pardubicích a proč místní radnice spouští speciální program bytů pro mladé.
- Jaký typ bytů na trhu zdražuje aktuálně nejrychleji a u kterých dispozic je dnes přetlak zájemců nejvyšší.
- Kdy a proč experti očekávají, že by se nájemné mohlo v českých městech znovu vrátit k plošnému a viditelnému růstu.
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