Český trh s nájemním bydlením prochází v posledních měsících proměnou. Zatímco dříve nebyla otázka, kde se zdražuje, ale o kolik – protože ceny se zvyšovaly prakticky všude –, dnes je situace jiná. Poslední statistiky ukazují, že nájmy se mezičtvrtletně snížily v deseti ze 13 krajských měst. Výjimky přitom netvoří ani Praha či Brno. Některá jiná místa v republice naopak výrazně zdražila jak v posledních měsících, tak i v meziročním srovnání. Čím je tento více roztříštěný vývoj dán a bude pokračovat i v následujícím období? 

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Co se dočtete dál

  • Jak si konkrétně stojí jednotlivá města v aktuálním srovnání a o kolik přesně zlevnily Praha nebo Brno.
  • Co stojí za výrazným zdražováním v Pardubicích a proč místní radnice spouští speciální program bytů pro mladé.
  • Jaký typ bytů na trhu zdražuje aktuálně nejrychleji a u kterých dispozic je dnes přetlak zájemců nejvyšší.
  • Kdy a proč experti očekávají, že by se nájemné mohlo v českých městech znovu vrátit k plošnému a viditelnému růstu.

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