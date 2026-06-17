U rozhovorů s realitními rentiéry si lze všimnout jedné zdánlivé zvláštnosti. Byť někteří z nich vlastní desítky nebo stovky bytů, sami leckdy bydlí v nájmu. Pro běžného Čecha je to poměrně neintuitivní. Nájem se u nás stále často bere jako vyhazování peněz z okna a kdo nebydlí ve vlastním, jako by byl finančně o krok pozadu. 

Jenže nová analýza ukazuje, že takový pohled je příliš zjednodušený. V některých obdobích skutečně vycházela koupě bytu na hypotéku výrazně lépe. V jiných ale vyhrál nájem spojený s disciplinovaným investováním. A současný trh je přesně někde mezi.

Podívali jsme se, kdy jaká strategie dávala smysl, jaká je situace v jednotlivých částech republiky a co očekávat. 

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Co se dočtete dál

  • Jak historicky vycházela hypotéka versus nájem.
  • Jaká je současná situace v Praze a regionech.
  • Které dva parametry jsou klíčovým vodítkem.
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