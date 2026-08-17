Americká společnost Nvidia jedná o investici tři miliardy USD (62,8 miliardy Kč) do SB Energy, dceřiné společnosti SoftBank, která pro OpenAI připravuje rozsáhlý projekt datového centra v Ohiu. Informoval o tom server The Information s odvoláním na osoby obeznámené s jednáním.
Investice souvisí s jednáním Nvidie, OpenAI a SB Energy o zajištění úvěrové podpory zhruba 100 miliard USD pro plánovaný komplex datových center v Ohiu. Nvidia podle The Information zvažuje, že polovinu ze tří miliard USD investuje po uzavření dohody o projektu v Ohiu a druhou polovinu v rámci plánované primární nabídky akcií SB Energy.
SB Energy by podle zdrojů serveru mohla vstoupit na burzu už příští měsíc a z primární nabídky akcií by mohla získat nejméně pět miliard USD. Firma, která má rovněž podporu OpenAI, vznikla v roce 2019. Zaměřuje se na výstavbu energetické infrastruktury a datových center a v současnosti buduje několik velkých datových center. Reaguje tak na rychle rostoucí poptávku po výpočetní kapacitě, kterou vyvolává rozvoj umělé inteligence (AI).
Agentura Reuters uvedla, že informace zatím nemohla nezávisle ověřit. Nvidia ani SB Energy na žádost o komentář bezprostředně nereagovaly.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit