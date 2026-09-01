Doposud nejlevnější vstupenka k téměř všem akciím světa. V Evropě je nově dostupný ETF fond od společnosti Vanguard, který může změnit pravidla hry pro pasivní investory a stát se základním stavebním kamenem jejich portfolia. Podívali jsme se na to, jak si toto ETF stojí oproti zavedeným alternativám jako FTSE All-World nebo MSCI World, jaké výhody nabízí a jak se k němu může český investor dostat.
Co se dočtete dál
- Co je nový ETF fond zač a do čeho investuje.
- Jak si stojí oproti konkurenci a v čem je zajímavý.
- Kde může český investor ETF koupit.