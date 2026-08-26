Na jedné straně rekordní sázky na umělou inteligenci a rostoucí zisky firem. Na druhé celní války, nekončící konflikt na Blízkém východě a obnovená hrozba inflace. Investiční svět přešlapuje na křižovatce a málokdo ví, kterým směrem se vydá. Optimismus na jedné straně vyvažuje narůstající nejistota na druhé. I v tomto geopolitickém a makroekonomickém prostředí však pokračují manažeři top fondů v nákupech akcií. Podívali jsme se, kam takzvané „chytré peníze“ tečou.
Co se dočtete dál
- Jaké akcie profesionální investoři nakupovali.
- U jakých akcií je nadále potenciál k růstu.
- Nakolik je stále hlavním tématem umělá inteligence.