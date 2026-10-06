Skladovou plochu přes 120 tisíc metrů čtverečních a více než 750 nových pracovních míst nabízí první automotive logistické centrum společnosti DP World v Česku. To letos v létě zahájilo svůj provoz v Ostrava Airport Multimodal Parku v Mošnově a stalo se symbolem ambicí Moravskoslezského kraje přilákat na své území velké investory. Klíčoví hráči zapojení do této investice zhodnotili u kulatého stolu Hospodářských novin úspěch tohoto projektu a diskutovali také o budoucnosti regionu a podmínkách, které pomohou nastartovat byznys i na dalších místech v Česku.
V novém logistickém centru DP World v Mošnově se už přebalují díly pro výrobu motorek a brzy se přidají ty automobilové, od šroubků až po karosářské díly. Není to ale jen další sklad na mapě Česka. Jde o strategický uzel, který má regionu pomoci stát se vstupní branou pro investory z celého světa. K tomu, aby takové centrum vůbec vzniklo, je však důležité mít připravené podmínky. „Z logistického pohledu potřebujete velký, rovinatý pozemek, aktivní vlečku a dobrou dopravní infrastrukturu. Letiště je určitě výhodou,“ vyjmenoval některé z nich Robert Sgariboldi, ředitel společnosti DP World pro Česko. Právě tyto vlastnosti vedly v případě Mošnova k výběru této lokality pro vybudování logistického centra.
Jednou z hlavních výhod Mošnova je kombinace různých druhů dostupné dopravy. Zboží sem může putovat a pak zase odjíždět po železnici, silnici i vzduchem. „Z pohledu multimodality mám na výběr: pošlu to vlakem, kamionem nebo letecky. Když se něco pokazí, mám volbu, jak zboží dopravit jinak,“ popsal Sgariboldi. To je pro nadnárodní korporace zásadní, protože jim to umožňuje reagovat na neočekávané výpadky v dodavatelském řetězci.
Připravené lokality mají výhodu
Příchod investora do Mošnova nebyl náhodný, předcházela mu dlouhodobá práce na přípravě území a infrastruktury. V Moravskoslezském kraji s tím pomáhá agentura Moravskoslezské investice a Development, která mimo jiné koordinuje jednání s úřady a stakeholdery. „Cílem agentury je připravovat lokality a spolupracovat se všemi institucemi tak, aby investor mohl jen říci: Tahle lokalita mi vyhovuje, začneme tady stavět,“ popsala její úlohu Šárka Šimoňáková, první náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje.
Kraj aktuálně připravuje další velké investiční zóny, například na území bývalého černouhelného dolu Barbora. „Připravovaná investice se tam pohybuje kolem 25 miliard korun a může přinést zhruba 4500 pracovních míst,“ uvedla Šimoňáková. Využití brownfieldů podle ní dává smysl, protože tato území již mají připravenou infrastrukturu pro průmyslové využití.
Pro Letiště Ostrava představuje příchod velkého logistického partnera další impulz k rozvoji. „Když se podíváme na posledních pět let vývoje cargo dopravy, v roce 2019 bylo odbaveno osm tisíc tun, dnes je to přes 20 tisíc tun. Ten progres je viditelný a je to výsledek různých věcí, na kterých se pracuje,“ řekl v debatě obchodní ředitel letiště Ondřej Musil. Růst nákladní přepravy podle něj souvisí zejména s celkovým rozvojem infrastruktury v regionu.
Silnou stránkou letiště je schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníků. „Jsme otevřeni 24 hodin denně a nemáme noční uzávěru, takže jsme schopni odbavovat zásilky v podstatě kdykoliv,“ připomněl Musil. Za běžného provozu nyní logistické centrum leteckou dopravu nevyužívá, ale umožňuje mu to řešit mimořádné situace, kdy je nutné rychle přepravit zboží při narušení běžných dodavatelských tras.
Jedna investice přitáhne další
Pro logistické společnosti, které v regionu působí, je důležitá nejen aktuální situace, ale také dlouhodobý výhled. To v debatě zdůraznila Michaela Svrčková, ředitelka MSC pro Česko a Slovensko: „Z investorského pohledu oceňuji, že v kraji existuje určitá strategie. Říkají, kam se chtějí rozvíjet a v jakých oblastech.“
Podle Svrčkové mohou investoři vytvořit smysluplný byznysový plán pouze tehdy, když vědí, jakým směrem se bude region ubírat. Často ale narážejí na legislativní a administrativní bariéry. „I když kraj nebo obec fungují dobře, je potřeba se dostat na úroveň nad nimi, kde jde o spolupráci státu, veřejného sektoru a soukromých peněz,“ upozornila Svrčková. V Česku jsou hlavní překážkou dlouhé povolovací procesy a komplikované dotační tituly, které mohou potenciální investory odrazovat. Investory se snaží přilákat i sousední Slezské vojvodství v Polsku a právě tam jsou povolovací procesy výrazně kratší, navíc severní soused může českým projektům konkurovat nižšími náklady na pracovní sílu a rozsáhlou nabídkou již připravených hal.
Přesto má i česká strana v boji o zahraniční investory své výhody. V případě Mošnova to byl jednoznačně vhodný pozemek s vlečkou, která zdaleka není u běžných brownfieldů samozřejmostí. „Klient se ale díval i na to, kolik je v lokalitě potenciálních zaměstnanců s potřebným profesním profilem pro automotive a logistiku,“ doplnil Sgariboldi. Tomu vyšla vstříc situace Moravskoslezského kraje, kde po ukončení těžkého průmyslu budou v blízké době hledat práci tisíce lidí.
Velký logistický hub podle všech účastníků debaty pomůže do regionu přitáhnout další firmy, které potřebují své zboží přepravovat. Vznikne tak pozitivní spirála, ve které noví investoři přinášejí další zakázky a pracovní místa. Pokud se Moravskoslezskému kraji podaří využít svou strategickou polohu, připravenou infrastrukturu a spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem, může se v budoucnu stát magnetem pro další velké investice.
Partnery debaty jsou DP World, Letiště Ostrava, MSC Czech Republic, Moravskoslezské Investice a Development a Moravskoslezský kraj.
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