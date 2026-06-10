Brownfieldy v širším centru Prahy se postupně proměňují převážně v obytné čtvrti. Revitalizací však postupně procházejí i staré průmyslové areály, které se svým umístěním na bydlení příliš nehodí.

To je i případ Kovošrotu v Průmyslové ulici v Praze 15, který desítky let sloužil sběru, třídění a recyklaci kovového odpadu. Firma své prostory zmenšila, modernizovala a postavila nové budovy. Část areálu kovošrotu z 50. let 20. století pak koupila investiční společnost Accolade. A po demolici původních objektů zahajuje ve spolupráci s developerem Panattoni výstavbu nových průmyslových hal. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaký typ firem přijde do areálu po Kovošrotu v pražských Dolních Měcholupech.
  • Na kolik vyjde celková investice do nového průmyslového parku.
  • Kdy skončí revitalizace území.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.