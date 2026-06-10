Brownfieldy v širším centru Prahy se postupně proměňují převážně v obytné čtvrti. Revitalizací však postupně procházejí i staré průmyslové areály, které se svým umístěním na bydlení příliš nehodí.
To je i případ Kovošrotu v Průmyslové ulici v Praze 15, který desítky let sloužil sběru, třídění a recyklaci kovového odpadu. Firma své prostory zmenšila, modernizovala a postavila nové budovy. Část areálu kovošrotu z 50. let 20. století pak koupila investiční společnost Accolade. A po demolici původních objektů zahajuje ve spolupráci s developerem Panattoni výstavbu nových průmyslových hal.
Co se dočtete dál
- Jaký typ firem přijde do areálu po Kovošrotu v pražských Dolních Měcholupech.
- Na kolik vyjde celková investice do nového průmyslového parku.
- Kdy skončí revitalizace území.
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