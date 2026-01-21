Tuzemská developerská a investiční skupina Accolade vstupuje do druhého společného projektu s developerem Garbe Industrial Real Estate CR, když se rozhodla zafinancovat druhou etapu jeho průmyslového areálu v Klášterci nad Ohří v severozápadních Čechách.

Investoři vyčíslili hodnotu projektu s názvem Garbe Park Klášterec nad Ohří II na více než 60 milionů eur, v přepočtu asi 1,4 miliardy korun. Accolade od domácí pobočky německé skupiny Garbe již loni koupilo průmyslové haly a pozemky v Českých Budějovicích za více než 100 milionů eur (téměř 2,5 miliardy korun).

Co se dočtete dál

  • Kdo obsadí novou halu a k čemu bude sloužit.
  • Kolik lidí v ní bude pracovat.
  • Které firmy z Německa dosud přilákaly severozápadní Čechy.
