Poptávka po bydlení v nových a kompletně zařízených nájemních domech je v Praze vysoká. Ve druhém pololetí roku 2025 jich byla v hlavním městě volná pouze dvě procenta – pouhých 65 bytů. Řeč je o bytech určených k dlouhodobému pronájmu, které si v posledních letech nechávají stavět na klíč investoři z řad různých fondů nebo movitých podnikatelů.
Co se dočtete dál
- Které společnosti rozšířily řady velkých investorů nájemního bydlení.
- Kdo jsou nejvýznamnější pronajímatelé bytů v novostavbách.
- Jak se liší výše pronájmu v kompletně zařízených a běžně inzerovaných bytech.
