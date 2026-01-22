Ceny nájmů dál rostou. V loňském roce to bylo v průměru o 7,5 procenta. Nejvíce to pociťují, stejně jako v případě cen nemovitostí, lidé v ekonomicky nejsilnějších regionech, jakými jsou Praha, Brno a Středočeský kraj. Ukazuje to nejnovější Rent Index poradenské společnosti Deloitte.
„Český nájemní trh dlouhodobě a stabilně roste a výkyvy jsou znatelné jen v krátkých časových obdobích,“ říká Petr Hána, šéf týmu nemovitostí a stavebnictví ve společnosti Deloitte. Jeho tým systematicky monitoruje vývoj cen bydlení.
Co se dočtete dál
- Jak se změnila za poslední kvartál a rok výše nájemného v krajských městech.
- Jaký vývoj nájmů lze čekat letos.
- O kolik je vyšší nájemné v nových nájemních zařízených domech oproti běžným bytům.
