Ve funkci jste od loňského prosince, předtím jste působil v Komerční bance a mateřské Société Générale. Jaké to bylo, přejít z čistě bankovního prostředí do světa private equity, realit a developmentu?
Mezi oběma pozicemi jsem měl volno jeden víkend, takže přechod to byl velmi intenzivní. Z pohledu mé kariéry to ale chápu jako přirozený vývoj. Žil jsem šest let ve Francii, poté deset v Londýně a posledních sedm let jsem zpět v Česku. Přestože jsem byl věrný jedné značce, vždy jsem se snažil posouvat na místa, kde se děje něco nového, kde má moje práce význam a ideálně se i něco mohu naučit. Bylo velké štěstí, že mi to lidé, se kterými jsem pracoval, umožnili. I když to například znamenalo přestěhovat se do jiné země, změnit tým nebo si rozšířit specializaci. Nejinak tomu bylo v případě Penta Fund. Je to projekt, který má potenciál napsat zcela novou kapitolu v historii skupiny Penta. A proto jsem dlouho neváhal.
Je něco, co vás v Penta Fund vysloveně překvapilo? Ať už mile, nebo i méně mile…
Ve velké mezinárodní bance máte výhodu zázemí, robustních týmů rozmístěných po celém světě a IT infrastruktury. Na druhou stranu tam jako manažer často řešíte čím dál více proces než samotný byznys. Ve fondu je to opačně – méně komfortu, ale větší blízkost k reálným aktivům a managementům firem v portfoliu. Na Pentě oceňuji její ohromnou akceschopnost. Řídí ji jen několik partnerů, kteří ji zároveň vlastní. Čas od první myšlenky k rozhodnutí a následné akci je velmi krátký a vše má okamžitý dopad na investory, firmy i reputaci fondu. To je velmi motivační, ale zároveň zavazující.
Tomáš Hochmeister
Vystudoval Institut ekonomických studií na Univerzitě Karlově v Praze a Lycée Carnot v Dijonu. Postgraduální studium absolvoval na College des Ingenieurs v Paříži.
Do Penta Fund přišel z Komerční banky, kde působil jako výkonný ředitel pro investiční bankovnictví. Měl na starosti rozvoj a transformaci oddělení finančních a kapitálových trhů. Předtím dvanáct let působil v Société Générale Corporate & Investment Banking v Londýně a v Paříži.
Je ženatý, má tři děti a žije v Praze.
S jakým cílem jste nastoupil do Penta Fund a jak se vám jej zatím daří naplňovat?
Mým cílem je podpořit skupinu Penta v růstu a díky našim fondům na tomto růstu nechat spolupodílet i externí investory. V minulém roce jsme soustředili hodně úsilí na podporu prodeje našich nových fondů. V tom budeme samozřejmě pokračovat i nadále, ale zároveň se připravujeme i na budoucnost. Zažádali jsme u ČNB o licenci k založení vlastní investiční společnosti, zvažujeme spuštění dalších fondů a chceme doprovodit Pentu na trhy mimo Česko. Pro tuto strategii budujeme malý, ale silný a zkušený tým.
Tou zcela novou kapitolou jste zřejmě měl na mysli, že skupina Penta Investments vůbec poprvé nabírá peníze od externích investorů do nově vytvořených fondů. Proč?
Skrze nově založené Penta fondy jsme poprvé v historii umožnili investovat přímo do skupiny Penta a Penta Real Estate a podílet se tak na výsledcích našich společností. To znamená podělit se s externími investory o zisk, ale zároveň možnost realizovat plánovanou růstovou strategii Penty díky externímu kapitálu mnohem rychleji.
V čem se tyto dva fondy liší?
Liší se ve své investiční strategii a aktivech. Náš vlajkový Penta Equity Fund umožňuje investovat do celého portfolia společností skupiny Penta a participovat na výnosu celé skupiny, včetně real estate. Penta Real Estate Fund nabízí investici jen do realitní části byznysu Penty. Investoři participují na veškerém výnosu z developmentu skupiny a pronájmu několika prémiových projektů, jako je Masaryčka nebo The Cloud One Praha hotel.
Kolik již máte investorů a jak velkou částku do fondů celkem vložili?
Penta fondy mají dnes přes 7500 externích investorů, kteří s námi investovali v roce 2025 téměř 15 miliard korun. Společně se zakládajícími partnery, kteří jsou stále největšími investory fondů, mají Penta fondy dnes pod správou majetek v hodnotě přes 35 miliard korun.
Kam jste tyto nové prostředky v roce 2025 investovali?
I díky novému externímu kapitálu se nám podařilo významně rozšířit síť Penta Hospitals, například o Kliniku Dr. Pírka v Mladé Boleslavi, a posílit portfolio i v segmentu sociálních služeb koupí sítě SeneCura. Penta Hospitals tak vlastní ve třech zemích 47 nemocnic, 60 poliklinik a 50 zařízení pro seniory. Dr. Max se rozrostl o 170 nových lékáren a překonal hranici 3200 kamenných lékáren. Zároveň navýšil prodeje přes e‑shop o 16,2 procenta. Dr. Max plánuje nadále posilovat svou pozici ve všech zemích střední a východní Evropy a v Itálii a v příštích pěti letech očekáváme investice přesahující 1,8 miliardy eur.
Penta Real Estate zahájil 10 nových developerských projektů v Česku a na Slovensku a především expanzi na britský nemovitostní trh prostřednictvím výstavby více než 680 nových bytů ve dvou lokalitách v širším centru Londýna. Privatbanka představila nový management. Fortuna podepsala v roce 2025 smlouvu o získání 51procentního podílu ve společnosti Lob, druhém největším operátorovi sportovních sázek v Černé Hoře. Tato akvizice mimochodem představuje jednu z největších přímých zahraničních investic v Černé Hoře za posledních několik let.
Kdo jsou vaši investoři?
Většina našich klientů jsou jednotlivci nebo podnikatelé, kteří hledají způsob, jak dlouhodobě zhodnocovat část svých úspor. Máme ale i řadu institucionálních investorů z řad penzijních fondů, správců aktiv nebo family office.
Cílíte na výnos 13-15 procent. Jaké jsou dosavadní realizované výkony těchto fondů?
Průměrná výkonnost diverzifikovaného portfolia všech společností skupiny Penta je za posledních 10 let 14,8 procenta ročně. Investor tak může očekávat dlouhodobý čistý výnos Penta Equity Fund 12 až 13 procent ročně v závislosti na investiční třídě nebo měně investice.
Předběžné neauditované výsledky za rok 2025, měřené od konce upisovacího období a plného zainvestování fondů na konci března, indikují naplnění tohoto cíle jak v korunové, tak v eurové třídě.
Skvěle se loni dařilo Penta Real Estate Fund díky vysokému podílu na developmentu, obvykle nejziskovější části celého realitního investičního procesu, a za rok 2025 proto očekáváme výnos korunové třídy přesahující 16 procent.
Kdo může do fondů vstoupit a s jakou minimální částkou?
Oba dva fondy jsou určené jen pro kvalifikované investory. To znamená, že minimální počáteční investice je jeden milion korun nebo 50 tisíc eur. Institucionální třída vyžaduje minimální investici jeden milion eur. Investovat do fondů je možné přes několik bankovních domů nebo přes finančněporadenské sítě v Česku i na Slovensku.
V letošním roce plánujete otevřít také nový fond. O co se bude jednat?
Na podzim bychom rádi spustili nový fond z rodiny Penta Fund s tematikou zdravotnictví/healthcare a realit. Chceme se i nadále soustřeďovat na investiční témata, ve kterých je Penta silná a kterým dlouhodobě věří. V oblasti péče o zdraví i realit máme vysokou expertizu.
Do čeho konkrétně bude fond tyto peníze investovat?
V Česku jsme v situaci, kdy pokud budeme chtít síť nemocnic a zařízení péče o seniory dál rozšiřovat, bude potřeba tato zařízení čím dál častěji stavět na zelené louce nebo rozšiřovat stávající areály. Není to jen o tom zařízení provozovat, ale i spravovat jejich budovy. V tomto segmentu již máme široké a unikátní portfolio, vlastníme síť nemocnic Penta Hospitals a síť zařízení sociální péče Alzheimer Home. Investoři by tak mohli získat zajímavý výnos nejen z dlouhodobě pronajatých stávajících zařízení, ale participovat i na správě a zhodnocení těch budoucích. Již nyní chybí v Česku 60 tisíc lůžek dlouhodobé péče a vzhledem k demografické situaci se tento nedostatek bude prohlubovat. Právě tuto mezeru by nový fond společně s Penta Hospitals mohl částečně pokrýt. Většina lidí vnímá Pentu skrze Masaryčku a další velké komerční realitní projekty, ale ty tvoří jen sedm procent našeho portfolia. Větší část skupiny jsou právě aktivity spojené se zdravím, jako je síť lékáren, nemocnic a center dlouhodobé péče.
Článek vznikl ve spolupráci se společností Penta.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist