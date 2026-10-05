Nvidia zdvojnásobila tržby, vykázala nejlepší čtvrtletí ve své historii a oznámila rozsáhlý zpětný odkup akcií. Firma tak část vydělaných peněz vrátí akcionářům tím, že nakoupí vlastní akcie. Přesto její ocenění na burze naznačuje, že investoři o pokračování čipového boomu pochybují.
V poměru k očekávaným ziskům se totiž akcie Nvidie obchodují nejlevněji minimálně od roku 2017. Investor dnes za každý dolar odhadovaného budoucího zisku platí méně než v předchozích letech. Na první pohled to láká k nákupu, jenže nízké ocenění může mít dobrý důvod.
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- Proč je Nvidia při rekordních tržbách nejlevnější od roku 2017.
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- Jsou levné čipové akcie příležitostí k nákupu, nebo pastí před koncem boomu?
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