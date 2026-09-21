Tři biliony dolarů. Takovou částku dal Michael Burry do titulku analýzy, kterou zveřejnil v sobotu a která shrnuje jeho tezi, že trhy čeká propad. Investor známý sázkou proti americké hypoteční bublině tentokrát sází na pokles části AI trhu, kdy podle něj čeká umělou inteligenci minimálně výrazná korekce. Prošel výkazy Amazonu, Mety, Alphabetu, Microsoftu a Oraclu a tvrdí, že investoři podceňují, kolik peněz a dlouhodobých závazků si dnešní AI horečka vyžádá.

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Co se dočtete dál

  • Proč si Michael Burry myslí, že je současný AI boom přepálený?
  • Kde podle něj technologické firmy skrývají skutečné náklady na čipy, datacentra a financování?
  • A může mít znovu pravdu?

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