Páková ETF si v posledních letech získala obrovskou popularitu. Jedná se o ETF fondy, které v sobě již mají zabudovanou finanční páku – ta pak násobí případný cenový růst i pokles ceny fondu. Koluje o nich však řada mýtů a polopravd. Jsou skutečně jen krátkodobou spekulací, nebo mohou sehrát roli i v dlouhodobém portfoliu? A pro koho se z potenciální zkratky k bohatství může stát drahá lekce z matematiky?
Páková ETF není radno automaticky házet do škatulky kasina. Mladšímu investorovi s dlouhým horizontem mohou nabídnout zajímavou příležitost, jak akcelerovat růst majetku. Například TQQQ, který cílí na trojnásobek denního pohybu Nasdaqu, dokázal od svého vzniku vytvořit výnosy v řádu desítek tisíc procent. Jenže právě tento graf může být velmi nebezpečný. Fond totiž nenásobí dlouhodobý výnos indexu, ale jeho denní pohyby. Kvůli každodennímu resetu páky tak výsledek zásadně ovlivňuje volatilita. Dvě cesty se stejným začátkem a koncem mohou investorovi přinést zcela odlišný výsledek.
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Rok 2022 byl tvrdou připomínkou, že páka funguje oběma směry. TQQQ tehdy ztratil zhruba 80 procent hodnoty. Z milionu korun zbylo 200 tisíc a k návratu na původní úroveň by bylo potřeba zhodnocení o 400 procent. Takový propad není jen matematický problém, ale především psychologická zkouška. Trojnásobná páka totiž prověřuje nejen finanční strategii investora, ale i jeho schopnost psychicky ustát hluboké propady bez impulzivních rozhodnutí. Zajímavé je, že vyšší páka automaticky neznamená vyšší dlouhodobý výnos. Historické modelace S&P 500 někdy ukazují lepší výsledek u 2x páky než u 3x varianty. Dodatečný potenciál tak nemusí zdaleka vyvážit riziko téměř úplného vymazání investice.
Páková ETF tak patří spíše do rizikové, satelitní části portfolia než do jeho základu. Mladší investor může menší pozicí využít dlouhý horizont, musí však počítat s extrémními propady. S blížícím se finančním cílem by měla chuť riskovat klesat. Páková ETF tak nejsou automatická cesta k bohatství. Je to nástroj, který dokáže výnosy dramaticky urychlit, ale stejně rychle může zničit kapitál, pokud investor podcení riziko.
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