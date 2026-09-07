Pražská burza se dočkala prvního ETF fondu, který kopíruje její index PX. Obchodování s ním na domácím parketu začalo v pondělí a v první hodině se zobchodovalo přibližně osm tisíc kusů, což představuje objem obchodů ve výši zhruba osmi milionů korun. Pro investory je to vůbec první příležitost jednoduše nakupovat deset největších titulů – od Erste, ČEZ až po Monetu či CSG.
Za novým nízkonákladovým ETF stojí investiční skupina Wood & Company. Její partner Jan Sýkora v rozhovoru pro HN popisuje, jak může tento produkt proměnit celý domácí kapitálový trh a proč by do něj měli čeští investoři vstoupit. Odkrývá také poplatkovou strukturu nebo způsob nakládání s dividendami. „Kdybych se měl dnes rozhodovat mezi střední Evropou a Amerikou, vychází mi z toho Praha lépe,“ tvrdí a poukazuje přitom na klíčový fakt, který oba trhy zásadně odlišuje.
Zařadíte vy sám nové ETF na české akcie do svého osobního portfolia?
Co se dočtete dál
- Jak bude nové ETF na české akcie fungovat.
- Jak to bude s poplatky a dividendami.
- Proč mohou být české akcie lepší než americké.