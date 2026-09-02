Český akciový trh v letošním roce rozvířil vstup zbrojařské skupiny CSG v Amsterdamu, s jejímiž akciemi se začalo obchodovat i na neregulovaném trhu pražské burzy. Investoři zároveň mohli zaznamenat rýsující se plány na zestátnění společnosti ČEZ a její stažení z burzy nebo spekulace o možném IPO pražského letiště, o kterém se zmínil premiér Andrej Babiš (ANO).

Primární veřejná nabídka akcií přímo na pražské burze však v letošním roce doposud chyběla. To se změní na podzim. Cenné papíry investorům nabídne největší český výrobce interiérových dveří a zárubní, který byl ještě před několika lety součástí americké skupiny obchodované na newyorské burze.

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Co se dočtete dál

  • Jaká firma se chystá na vstup na burzu v Praze.
  • Co chce získat vstupem na burzu.
  • Jaké jsou její další plány.

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