Český akciový trh v letošním roce rozvířil vstup zbrojařské skupiny CSG v Amsterdamu, s jejímiž akciemi se začalo obchodovat i na neregulovaném trhu pražské burzy. Investoři zároveň mohli zaznamenat rýsující se plány na zestátnění společnosti ČEZ a její stažení z burzy nebo spekulace o možném IPO pražského letiště, o kterém se zmínil premiér Andrej Babiš (ANO).
Primární veřejná nabídka akcií přímo na pražské burze však v letošním roce doposud chyběla. To se změní na podzim. Cenné papíry investorům nabídne největší český výrobce interiérových dveří a zárubní, který byl ještě před několika lety součástí americké skupiny obchodované na newyorské burze.
Co se dočtete dál
- Jaká firma se chystá na vstup na burzu v Praze.
- Co chce získat vstupem na burzu.
- Jaké jsou její další plány.