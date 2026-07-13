Česká republika vede už téměř dvacet let stále stejnou debatu. Jakmile se objeví návrh na vstup státní společnosti na burzu, okamžitě zazní argument o prodeji rodinného stříbra. V případě Letiště Praha nejde primárně o to, kolik stát utrží za prodej menšinového podílu. Skutečnou otázkou je, zda chceme začít využívat kapitálový trh jako nástroj rozvoje státních aktiv a současně jako motor české ekonomiky.

Myšlenka IPO (nabídky akcií) je vždy stejná. Dobře připravený vstup na burzu je okamžik, kdy firma přechází na vyšší úroveň řízení. Získává tržní ocenění, transparentní správu, širší přístup ke kapitálu a především důvěru investorů. Právě proto považuji debatu o Letišti Praha za jednu z nejdůležitějších ekonomických debat posledních let.

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Co se dočtete dál

  • Jaká je skutečná velikost a hloubka českého kapitálového trhu a proč je nízká?
  • Jak by IPO Letiště Praha ovlivnilo likviditu a zájem institucionálních investorů?
  • Jak mohou české domácnosti a penzijní fondy profitovat z kvalitních domácích emisí?
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