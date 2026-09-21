V průběhu letošního jara skončily v insolvenci hned dva developerské projekty podnikatelky Evy Minářové. Na jejich výstavbu si půjčila skrze platformu Investown desítky milionů korun. Projekt bytových domů v Letohradu nedaleko Ústí nad Orlicí dokonce soud na konci července poslal do konkurzu. Nyní však v případu došlo k částečnému obratu.

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Co se dočtete dál

  • Co vrchní soud předchozímu rozhodnutí vytýká.
  • Jak se developerka staví k pohledávce stavební firmy, která projekt poslala do insolvence.
  • Co podnikatelka vytýká Investownu.
  • Jak se k věci staví investiční platforma.

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