V průběhu letošního jara skončily v insolvenci hned dva developerské projekty podnikatelky Evy Minářové. Na jejich výstavbu si půjčila skrze platformu Investown desítky milionů korun. Projekt bytových domů v Letohradu nedaleko Ústí nad Orlicí dokonce soud na konci července poslal do konkurzu. Nyní však v případu došlo k částečnému obratu.
Co se dočtete dál
- Co vrchní soud předchozímu rozhodnutí vytýká.
- Jak se developerka staví k pohledávce stavební firmy, která projekt poslala do insolvence.
- Co podnikatelka vytýká Investownu.
- Jak se k věci staví investiční platforma.