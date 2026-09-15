Patří dlouhodobě mezi nejvyhledávanější tuzemské advokáty. Úspěšně hájil například Lukáše Nečesaného, kterého soud zprostil obžaloby z pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích. Ale také herečku Reginu Rázlovou, podnikatele Tomáše Pitra nebo bývalého šéfa Věcí veřejných Víta Bártu.

Nyní jej ale uhánějí zejména jeho věřitelé. Známý advokát Oldřich Chudoba totiž desítkám lidí – jak svým klientům, tak letitým známým – dluží vysoké miliony korun.

Řada z nich se svých peněz nemůže dočkat i přesto, že už mají pravomocný verdikt, který advokátovi nařizuje dluh splatit.

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Co se dočtete dál

  • Komu například Chudoba dluží a kolik.
  • Jak soudy v některých případech advokátovo chování okomentovaly.
  • Kde vylákané peníze pravděpodobně skončily.

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