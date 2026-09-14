Takřka devět milionů korun bude muset s největší pravděpodobností platit stát za to, že umožnil ukrást firmu Rotalix bratislavského advokáta Ivana Lúčana. Založil ji v únoru 2017 a vložil na její účet 350 tisíc eur na plánovaný nákup bytu v Praze. Jenže o firmu i peníze vzápětí přišel. Pražský rejstříkový soud ji totiž na základě falešných dokladů převedl na montážního dělníka v mnoha exekucích Lukáše Dovrtěla.
Policie sice Dovrtěla dopadla a ten šel do vězení. Ukázalo se ale, že to byl jen bílý kůň, který uvedené peníze nemá. Okradený advokát proto podal žalobu na stát a žádal o náhradu škody. Zpočátku marně, ale koncem srpna se jej ale zastal Nejvyšší soud.
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