Dnes dvaačtyřicetiletý Vít Hýpal pracoval čtrnáct let v exekutorském úřadu Moniky Elfmarkové. Na starosti měl zejména přípravu podkladů pro vyplácení vymožených pohledávek. Zhruba před rokem ale v úřadě zjistili, že se jim nečekaně tenčí provozní účet. Tedy ten, kam směřují vymožené peníze, které úřad dál přeposílá věřitelům.

Hloubková kontrola pak odhalila, že několik milionů korun odešlo na dva účty, které nikdo neznal. 

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Co se dočtete dál

  • Kolik peněz zmizelo celkem, jakým přesně způsobem a kde nakonec skončily.
  • Jaký trest za to padl.
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