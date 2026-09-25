Na příkaz Městského soudu v Praze si insolvenční správce posvítil na účetnictví společnosti MaximP, která patří samozvanému flipovacímu králi Maximu Ponomarenkovi. Třináctistránková zpráva, která se v insolvenčním rejstříku objevila ve středu, odkrývá řadu zajímavých detailů o současném Ponomarenkově byznysu i finančních tocích na bankovních účtech jeho firmy.
Co se dočtete dál
- Kdo za MaximP přihlásil pohledávky.
- Jaká aktiva má aktuálně Ponomarenkova firma a jak se na nich podílí hotovost.
- Na jaké účty firma převáděla peníze z nemovitostí.
- Proč se insolvenční správce zaměřil i na převody vlastnických podílů MaximP.
- Jaké tržby má dnes podnik a jak flipuje.