Když významná agentura S&P naposledy zlepšila výhled českého ratingu na pozitivní, otřásala Evropou dluhová krize a v Česku se, i v reakci na ni, vláda Petra Nečase pokoušela o ozdravení rozpočtu. Tehdejší koalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných za cenu velkých politických nákladů a negativních dopadů na aktuální kondici domácí ekonomiky protlačovala tak razantní škrty výdajů, že rok nato, v srpnu 2011, přišla odměna. S&P tehdy o dva stupně zlepšila hodnocení důvěryhodnosti Česka, což z něj dělalo jasného východoevropského premianta a přispělo mimo jiné k poklesu nákladů na financování státního dluhu, což ulevilo jak tehdejší vládě, tak i jejím nástupcům.

Nyní, necelý rok po nástupu koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů, S&P znovu zlepšuje výhled ratingu. Ministryně financí Alena Schillerová neskrývá nadšení: konečně někdo ukázal škarohlídům, že rozpočet na rok 2027 prudce zvyšující deficit státních financí neznamená pro důvěryhodnost Česka problém.

Analytici S&P přitom paradoxně dospěli k pozitivnímu hodnocení i přes to, že vládní ochotě plnit přijaté závazky nevěří.

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Co se dočtete dál

  • Čemu analytici S&P nevěří a proč navzdory tomu Česko hodnotí pozitivně.
  • Co dnes stačí k postupu do vyšší dlužnické ligy.
  • A co mu může zabránit.