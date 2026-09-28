Když významná agentura S&P naposledy zlepšila výhled českého ratingu na pozitivní, otřásala Evropou dluhová krize a v Česku se, i v reakci na ni, vláda Petra Nečase pokoušela o ozdravení rozpočtu. Tehdejší koalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných za cenu velkých politických nákladů a negativních dopadů na aktuální kondici domácí ekonomiky protlačovala tak razantní škrty výdajů, že rok nato, v srpnu 2011, přišla odměna. S&P tehdy o dva stupně zlepšila hodnocení důvěryhodnosti Česka, což z něj dělalo jasného východoevropského premianta a přispělo mimo jiné k poklesu nákladů na financování státního dluhu, což ulevilo jak tehdejší vládě, tak i jejím nástupcům.
Nyní, necelý rok po nástupu koaliční vlády ANO, SPD a Motoristů, S&P znovu zlepšuje výhled ratingu. Ministryně financí Alena Schillerová neskrývá nadšení: konečně někdo ukázal škarohlídům, že rozpočet na rok 2027 prudce zvyšující deficit státních financí neznamená pro důvěryhodnost Česka problém.
Analytici S&P přitom paradoxně dospěli k pozitivnímu hodnocení i přes to, že vládní ochotě plnit přijaté závazky nevěří.
Co se dočtete dál
- Čemu analytici S&P nevěří a proč navzdory tomu Česko hodnotí pozitivně.
- Co dnes stačí k postupu do vyšší dlužnické ligy.
- A co mu může zabránit.