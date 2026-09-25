Růst výnosů českých státních dluhopisů bývá často vysvětlován obavami z vývoje veřejných financí. Podle této teze investoři požadují vyšší rizikovou prémii za držbu českého dluhu kvůli očekávaným rozpočtovým schodkům. Dostupná tržní data však takový příběh příliš nepotvrzují.
Pokud by investoři skutečně začali Českou republiku vnímat jako rizikovějšího dlužníka, mělo by se to projevit růstem ukazatelů kreditního rizika. Opak je ale pravdou. Pětileté CDS na český státní dluh se v posledních měsících dále snižovalo a pohybuje se poblíž historických minim. Obdobný obrázek nabízí také desetiletý asset swap spread, další indikátor požadované rizikové prémie, který se rovněž dále zužoval. Trh tedy nepožadoval vyšší kompenzaci za držbu českých státních dluhopisů a růst výnosů tak lze jen obtížně vysvětlit zhoršením vnímání fiskálního rizika.
Hlavní příčinu proto musíme hledat jinde. Klíčovým faktorem se stala změna očekávání ohledně budoucí měnové politiky České národní banky.
Fed sazby zvýšit musel, ČNB zatím vyčkává. Proinflační rizika ji ale k vyšším úrokům také tlačí
Silný důkaz přináší derivátový trh. Pohyb desetiletého korunového swapu byl letos přibližně z 82 procent vysvětlen vývojem kontraktu FRA 9x12, který zachycuje očekávání krátkodobých sazeb v horizontu zhruba jednoho roku. To naznačuje, že dlouhý konec české výnosové křivky reagoval především na změny očekávání ohledně budoucích kroků ČNB.
Na začátku roku finanční trhy počítaly s pokračujícím poklesem sazeb. Po eskalaci geopolitického napětí na Blízkém východě však investoři začali stále více zohledňovat riziko přetrvávajících inflačních tlaků a možnost opětovného zpřísňování měnové politiky. FRA 9x12 v určitém okamžiku implikoval sazbu až na 5,15 procenta, aktuálně se pohybuje poblíž 4,95 procenta. Nyní je sazba 3,75 procenta a trh tak fakticky očekává, že během příštích 12 měsíců dojde k téměř pěti zvýšením sazeb o 25 bazických bodů.
Současný růst výnosů odráží debatu o tom, jak vysoko bude muset ČNB v budoucnu zvednout úrokové sazby. A právě v tom spočívá i klíčová investiční otázka: ukážou se současná tržní očekávání jako správná, nebo trh rozsah budoucího utažení měnové politiky přeceňuje?
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