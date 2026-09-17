Ekonomika solidně roste, firmy nepřestávají investovat, pracovních míst je stále dostatek, zato ceny rostou tak, že inflace je stále nad dvouprocentním cílem a ani k němu nesměřuje. Rozhodnutí amerického Fedu o zvýšení sazeb, ke kterému přikročil ve středu večer našeho času, vlastně nemělo alternativu. Dokonce i kdyby posun sazby do rozmezí 3,75 až 4,00 procenta jeho nový šéf Kevin Warsh neprosadil, neznamenalo by to, že Američané dostanou dlouhodobé úvěry – například hypotéky – levněji. Trh by totiž začal pochybovat o nezávislosti centrální banky na politice, což je podezření, které prezident Donald Trump svými soustavnými útoky a požadavky na sražení sazeb k jednomu procentu jen přiživuje, a vyžadoval by vyšší prémii.
Česká národní banka má manévrovací prostor o něco větší, ač do ní nejmocnější politik v zemi také nepřestává rýt, a tak si ve čtvrtek mohla dovolit nechat repo sazbu na 3,75 procenta. Ekonomické zákonitosti ji ale budou k zvyšování úroků v dalších měsících také tlačit, přičemž snižování sazeb je zcela jistě mimo hru. Přispívá k tomu i politika vlády Andreje Babiše, která příští rok opět zvedne deficit státního rozpočtu a nemá ani realistický plán na jeho snížení ani v dalších letech.
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