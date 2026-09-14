Nejprve Hormuz, poté klíčový saúdskoarabský ropovod vedoucí z východu na západ, naposledy důležité ostrovy v Rudém moři. Všechny tyto klíčové blízkovýchodní strategické body nyní minimálně alespoň zčásti kontroluje, popřípadě ohrožuje Írán a jeho regionální spojenci. Saúdští Arabové tak možná brzy přestanou mít možnost vyvážet vlastní ropu. Jejich obvyklé exportní trasy totiž přestanou být bezpečné. Trhy na to reagují, ceny ropy rostou.
Oil shock on the horizon: Saudi Arabia’s main oil pipeline damaged— NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2026
This could lead to a roughly 4% reduction in global oil exports, Reuters reports.
Saudi Arabia exports around 4 million barrels of oil per day. If Riyadh is unable to restore supplies in the coming days, the… pic.twitter.com/dSrOqDlLou
Jaká jsou fakta? Dne 10. září poničil vzdušný útok klíčový ropovod, který vede z východu na západ saúdskoarabské monarchie (East-West Crude Oil Pipeline neboli The Petroline). Slouží k přepravě suroviny z východních nalezišť k Rudému moři, vede tudíž napříč celou zemí. O den později zpravodajské agentury oznámily, že království poškozený produktovod dočasně uzavřelo.
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