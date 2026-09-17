Střely do systémů protivzdušné obrany, ale i spojenci, kteří by rychle přispěchali na pomoc. Přesně to teď Saúdské Arábii chybí. Její regionální rival Írán se totiž s pomocí spojeneckých milicí a jemenských povstalců Húsíů snaží vojenskými údery blokovat cesty, kterými Saúdští Arabové vyvážejí ropu. Daří se mu to: export saúdskoarabské ropy klesá na historická minima za dekády.
Saudi Arabia is running low on missile interceptors as its conflict with the Houthis continues, prompting Riyadh to seek additional air-defense assistance from regional and Western allies, AP reports.— Moshe Schwartz (@YWNReporter) September 17, 2026
The kingdom has asked France, Britain, Pakistan and Egypt for air-defense… pic.twitter.com/LzU2i0v3PF
Saúdští Arabové nemají dostatek zbraní pro likvidaci dronů a raket, kterými na území bohaté ropné monarchie útočí jejich regionální nepřátelé. Požádali proto Francii, Británii, Pákistán i Egypt, aby do blízkovýchodního regionu vyslaly další systémy protivzdušné obrany. S odvoláním na své zdroje to píše agentura AP.
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