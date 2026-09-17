Střely do systémů protivzdušné obrany, ale i spojenci, kteří by rychle přispěchali na pomoc. Přesně to teď Saúdské Arábii chybí. Její regionální rival Írán se totiž s pomocí spojeneckých milicí a jemenských povstalců Húsíů snaží vojenskými údery blokovat cesty, kterými Saúdští Arabové vyvážejí ropu. Daří se mu to: export saúdskoarabské ropy klesá na historická minima za dekády.

Saúdští Arabové nemají dostatek zbraní pro likvidaci dronů a raket, kterými na území bohaté ropné monarchie útočí jejich regionální nepřátelé. Požádali proto Francii, Británii, Pákistán i Egypt, aby do blízkovýchodního regionu vyslaly další systémy protivzdušné obrany. S odvoláním na své zdroje to píše agentura AP.

Zbývá vám ještě 70 % článku
Číst dál za 40 Kč na první dva měsíce
Nebo zkuste předplatné bez reklam a s mobilní aplikací za 80 Kč.
Máte již předplatné? Přihlaste se

Co se dočtete dál

  • Proč USA odmítají Saúdským Arabům vojensky pomoci.
  • Co víme o zapojení Británie, Turecka a Pákistánu.
  • Jak může Saúdským Arabům vyjít vstříc Omán.

Nahlédněte do zákulisí dění v Evropě a sledujte českou stopu v Bruselu. Odebírejte nejlepší newsletter v Česku věnovaný EU Ředitelé Evropy. Připravuje ho pro vás každý týden Ondřej Houska.