Když se řekne Liberecký kraj, každého hned napadne textil, sklo nebo bižutérie. Krajská finále podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku ukázaly, že tyto obory v regionu nejen stále žijí, ale úspěšně se rozvíjejí. Zároveň však soutěže potvrdily, že náš nejsevernější kraj je i domovem moderních technologických firem, úzce spolupracujících s vysokým školstvím, nebo kvalitních služeb, včetně potravinářství. Titul Živnostníka roku tak získala Tereza Plášilová, která celému Liberci a okolí oslazuje život svými makronkami. „Ve svém podnikatelském i osobním životě prožila mnohé, je to opravdu příběh na román. Překonala monumenty, které by mnohé porazily, ale ona šla dál a pokračovala v tom, co ji baví a co miluje,“ okomentovala výsledek Pavla Šestáková Horná z MONETA Bank.
Liberecký kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2026
1. místo ELMARCO s.r.o.
2. místo RAUTIS, a.s.
3. místo GRAMODESKY.CZ s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2026
1. místo Tereza Plášilová
2. místo Tereza Jakoubková
3. místo Radka Mayerová
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2026
Lukáš Honzík
Titul Firma roku za rok 2026 udělila odborná porota liberecké společnosti ELMARCO s.r.o., která je jediným globálním výrobcem průmyslových strojů na velkoobjemovou výrobu nanovláken. „Tato firma výborně reprezentuje nejen celý region a v něm vyvinuté unikátní technologie, ale dnes již vlastně i celou naši zemi. Je ekonomicky úspěšná a dokázala vybudovat z nuly velkou firmu, která má již globální význam,“ shrnul verdikt poroty Dušan Klimek ze společnosti Volkswagen.
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Ocenění v doprovodné kategorii Živnostník roku Srdcař za Liberecký kraj získal kondiční trenér dětí a mládeže Lukáš Honzík. Titul Srdcař patří živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním, zanechávají stopu nejen ve svém oboru, ale i v lidech kolem sebe.
Profily vítězů
Cesta ze dna je jen jedna – nahoru
Tereza Plášilová
MONETA Živnostník roku 2026 Libereckého kraje
Ve své liberecké výrobně a prodejně se zaměřuje na pečení makronek a cukrářských produktů podle tradičních francouzských receptur. Překonala přitom i zásadní životní zlom, když v rámci pár týdnů této mamince 3 dětí vyplavili provozovnu, rozpadlo se jí manželství a těžce onemocněla. „Cesta ze dna je jen jedna, a to nahoru. Bylo to opravdu hrozně těžké, ale kousla jsem se a řekla si, i kvůli dětem, že to dám,“ vzpomíná Tereza Plášilová.
NÁZORY
České firmy chtějí růst, a to i akvizicemi v zahraničí
Pokud jde o kondici českého byznysu, jsem optimista. Firmy chtějí růst, a to organicky, ale i skokově. Nejde už jen o velké firmy, i střední se rozhlížejí, koho by koupily, a nebojí se jít na nákupy i do západní Evropy. Souvisí to s tím, že do firem nastupuje nová generace vlastníků. Je odvážnější, než byli otcové a matky zakladatelé.
Odvaha ale sama nestačí. Základem jsou vize a hodnoty. Kdo ví, za čím jde, a drží se toho, tomu to přinese výsledky. Vizi je přitom potřeba vysvětlovat zákazníkům, dodavatelům i zaměstnancům, aby všichni věděli, kam míří. Zároveň firmy řeší dvě velké výzvy: nedostatek lidí prakticky ve všech profesích a nástup umělé inteligence. U AI bych radil ji nepodceňovat, ale ani do ní hned nesypat velké peníze. Nejdřív ji poznat, vyzkoušet a nebát se jí.
Jaroslav Rummler
ředitel oddělení poradenství, PwC ČR
Své makronky připravuje z mandlové mouky, kvalitní čokolády a ovocných pyré. Právě kvalita surovin a důkladnost přípravy odlišuje její cukrovinky od těch, které si člověk může koupit běžně v supermarketech. „Velký rozdíl je v chuti. S tím já nejvíce bojuji, protože pokud jako startovací pozici máte makronku z velkého obchodu, tak si ji třeba zařadíte do nějaké škatulky ‚nechutná, jen sladká, nevýrazná’ a tak vznikne předsudek vůči všem makronkám,“ vysvětluje. Ve své prodejně se snaží mít denně sortiment 10–12 různých příchutí těchto původně francouzských cukrovinek, celkově jich má v zásobě skoro 100. Ráda přitom experimentuje a vymýšlí nové, jako je yuzu se sezamem. Nedávno si pořídila i speciální tiskárnu na potisk makronek, díky které bude moci rozšířit svou nabídku například pro firemní zákazníky a akce. Jako doplňkovou činnost vyrábí i šperky z polymerové hmoty. Ty stály u začátku jejího podnikání, když je během mateřské začala vyrábět a prodávat. Tajemství úspěšného podnikatele je podle ní v tom, aby to dělal srdcem, aby z něj bylo cítit, jak ho to baví. Více na www.lmakronky.cz
Naše stroje najdete na všech kontinentech
Miloslav Masopust
CEO společnosti ELMARCO s.r.o., Volkswagen Firma roku 2026 Libereckého kraje
Ve své kategorii výroby průmyslových strojů na výrobu nanovláken prakticky nemá ve světě konkurenci. Už přes 20 let ve výzkumu, vývoji a inovacích velmi úzce spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci a společně tak navazují na tradice průmyslu a textilnictví v tomto regionu. Drtivá většina jejich výrobků a služeb jde na export. Stroje od ELMARCO najdeme na všech kontinentech, kromě Antarktidy. Nejvíce průmyslových instalací mají v Japonsku a Hongkongu, dodávají i do laboratoří univerzit z celého světa. „Do soutěže jsme se přihlásili kvůli regionu. Pro nás je důležité to, že zde zůstáváme, i když my asi nikdy nebudeme mít většinu byznysu v Česku. Jsme ale hrdí na Liberec,“ vysvětluje Miloslav Masopust, CEO společnosti ELMARCO.
PODNIKATELSKÝ SERVIS
Burza je i pro malé a střední firmy
Když chce firma růst, potřebuje kapitál. V Česku podnikatelé tradičně sahají především po úvěru. Dluh ale není jedinou možností. Je tu i kapitálový trh. Proto jsme partnerem soutěží Firma roku a Živnostník roku. Mezi českými podnikateli totiž přežívá mylná představa, že burza je určena jen pro největší společnosti.
Trh Start vznikl právě pro malé a střední české firmy, které chtějí získat kapitál pro další růst, aniž by přitom zvyšovaly své zadlužení. Oproti hlavnímu trhu nabízí výrazně jednodušší podmínky a je nastaven tak, aby požadavky odpovídaly možnostem menších společností. Firma se tak může dál soustředit především na svůj byznys.
Vstup na burzu navíc není jen o penězích. Přináší firmě větší viditelnost, důvěryhodnost a otevírá jí dveře k nové skupině investorů. Může být také důležitým krokem při dalším profesionalizování společnosti nebo při řešení jejího budoucího vlastnického uspořádání.
České domácnosti mají k dispozici obrovský objem úspor a roste i jejich zájem o investování. Je proto škoda, když české firmy hledající kapitál a čeští investoři hledající investiční příležitosti stojí každý na jiné straně.
Kapitál pro růst firem v Česku máme. Teď jde o to, aby se ho české firmy nebály využít.
Jiří Kovařík
ředitel komunikace a sales, Burza cenných papírů Praha
Na trhu zvlákňovacích strojů působí od roku 2004, kdy s Technickou univerzitou v Liberci uzavřeli licenční smlouvu na revoluční princip zvlákňování z volné hladiny. První průmyslovou výrobní linku založenou na technologii Nanospider™ dodali již v roce 2006. Následně založili vlastní výzkumné a vývojové centrum o rozloze 3000 m². V roce 2012 instalovali první stovku strojů a o čtyři roky později už překročili 200 instalovaných strojů. Poté v průběhu roku 2020 zdvojnásobili výrobní plochu a dva roky nato představili novou řadu Infinity, se kterou pracují dodnes. Aktuálně mají 85 zaměstnanců. „Bez lidí to nikdy dělat nemůžete. Naši lidé jsou absolutní srdcaři,“ zdůrazňuje důležitou ingredienci perfektně fungující firmy Miloslav Masopust.
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