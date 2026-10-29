Jihomoravský kraj potvrdil pověst regionu, kde se snoubí jedno z center výzkumu a vývoje v celém Česku a silná strojírenská výroba s oblastmi, v nichž převládá zemědělská a potravinářská výroba a je zachována silná pozice tradičních řemesel. Ve finále podnikatelské soutěže MONETA Živnostník roku 2026 Jihomoravského kraje zvítězil Petr Divácký ze Šardic, který vyrábí vysoce kvalitní hnojivo z vinařského odpadu za pomoci kalifornských žížal. „Vítěze charakterizuje originální podnikatelský nápad. Jeho podnikání je založeno na lokální udržitelnosti a vzájemně výhodné spolupráci s dalšími podnikateli v regionu,“ komentoval verdikt za porotu Pavel Řezanina z MONETA Bank.
Jihomoravský kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2026
1. místo Frentech Aerospace s.r.o.
2. místo ENBRA, a.s.
3. místo LOMAX & Co s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2026
1. místo Petr Divácký
2. místo Martina Harnošová
3. místo Martin Vašina
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2026
Marie Holubíková
V soutěži Volkswagen Firma roku 2026 pak vyhrála brněnská společnost Frentech Aerospace s.r.o. působící v leteckém a vesmírném průmyslu. „Je to česká rodinná firma, která se pohybuje ve vysoce sofistikovaném a náročném sektoru, který Evropa kriticky potřebuje. Dokázali překonat několik krizí a dlouhodobě se jim daří podílet se na prestižních mezinárodních projektech s celosvětovým dosahem,“ vysvětlil důvody ocenění Dušan Klimek z Volkswagenu.
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Ocenění v doprovodné kategorii Živnostník roku Srdcař získala Marie Holubíková ze Strážnice, která se už přes 50 let věnuje výrobě ručně malovaných slováckých ornamentů na stěny budov. Titul Srdcař patří živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním, zanechávají stopu nejen ve svém oboru, ale i v lidech kolem sebe.
Obě soutěže dlouhodobě slouží k podpoře podnikání malých i středních podnikatelů, kteří živí Česko.
Profily vítězů
Jsem takový developer pro kalifornské žížaly
Petr Divácký
MONETA Živnostník roku 2026 Jihomoravského kraje
S pomocí kalifornských žížal přetváří nevyužitý vinařský odpad – matolinu, což je zbytek hroznů, který zůstane po vylisování, na přírodní vysoce kvalitní hnojivo vermikompost. Ročně zpracuje na 200 tun matoliny. „Ta kalifornská žížala je nejvíce podobná naší hnojní, rychle se množí a je hodně žravá. Žížaly žerou matolinu a produkují bobky, které zachytávají vlhkost. A to je právě to vysoce kvalitní hnojivo,“ vysvětluje Petr Divácký. Prostřednictvím svého e-shopu nabízí celkem tři druhy svého super hnojiva a dodává ho zahrádkářům, pěstitelům zeleniny, ovocných stromků či okrasných rostlin. Část si zpětně odebírají i samotní vinaři, kteří tak hnojí své vinohrady.
Za rok žížaly dokážou vyprodukovat vrstvu hnojiva o výšce 1 metr, výtěžnost je 70 %, čili ze 100 tun matoliny vyprodukují žížaly 70 tun vermikompostu. „Vlastnoručně jsem navrhl a zkonstruoval specifické vermikompostéry, vymyslel vlastní systém zakládání chovu a ladil dávkování krmení. Naučil jsem se chovat žížaly bez dalších energetických vstupů,“ popisuje. Jako zřejmě jediný výrobce v Česku přitom dokáže díky speciálnímu stroji oddělit produkci žížal od nesnězených zrníček, což ještě dále zvyšuje kvalitu hnojiva. V současnosti studuje na Zahradnické fakultě MENDELU v Lednici. Vermikompostu se věnuje 12 let, z toho poslední 2 roky je to jeho plnohodnotná živnost. První impuls k tomuto podnikání vzešel od jeho sestry, která se zabývala bylinkami. Nyní plánuje v regionu vytvořit centrální vermikompostárnu.
PODNIKATELSKÝ SERVIS
Elektromobilita na zkoušku
Zvažujete přechod na elektromobilitu, ale nejste si dosud jisti, zda elektromobil nebo plug-in hybrid odpovídá vašim potřebám? Originální půjčovna Volkswagen ID. for all nabízí možnost vyzkoušet si vůz v běžném provozu a získat vlastní zkušenost před případným rozhodnutím o jeho pořízení.
Význam možnosti praktického vyzkoušení potvrzuje také společný průzkum společností E.ON a Volkswagen zaměřený na postoje aktivních řidičů k elektromobilitě. Podle jeho výsledků by si 73 % respondentů chtělo řízení elektromobilu vyzkoušet, osobní zkušenost s ním má však zatím pouze 14 %. Čtvrtina dotázaných zároveň zvažuje jako svůj příští vůz elektromobil nebo plug-in hybrid. Řidiči, kteří již elektromobil řídili, nejčastěji oceňují jeho tichý chod, plynulost a dynamiku jízdy.
Elektromobil nebo plug-in hybrid si lze zapůjčit až na 30 dní, což poskytuje dostatek času k důkladnému seznámení s vozem a ověření jeho vlastností při každodenním cestování i na delších trasách. Ceny zápůjčky začínají na 899 Kč za den. Volkswagen ID. for all umožňuje zájemcům posoudit v reálném provozu dojezd, možnosti nabíjení, jízdní komfort i vhodnost elektrického pohonu pro jejich individuální způsob využití vozu.
Dušan Klimek
Corporate Sales & E-mobility Manager, Porsche ČR
Děláme vysoce přesné strojírenství a naše práce teď letí k Jupiteru
Pavel Sobotka
jednatel Frentech Aerospace s.r.o., Volkswagen Firma roku 2026 Jihomoravského kraje
Téměř celá jejich produkce jde na export, do 15 zemí světa, včetně USA. Vyrábí díly do letadel Airbus, Boeing a Embraer. Zhruba polovinu obratu tvoří aktivity ve vesmírném průmyslu, kde mezi jejich zákazníky patří tak renomované firmy, jako Thales, Airbus Defence and Space či Evropská vesmírná agentura ESA.
„Výhra v soutěži Firma roku pro nás znamená hodně. Je to ocenění celého našeho týmu. Získat první pozici je zatracený úspěch a vyznamenání, je to pro nás motivace pro další práci,“ usmíval se po vítězství v soutěži jednatel společnosti Pavel Sobotka, který firmu vlastní se dvěma společníky. Společnost založil v roce 1994 a do její činnosti se již zapojila i druhá generace, včetně jeho syna, takže věří, že jednou firmu plně převezmou. „Nabídky na prodej firmy mám v průměru třikrát do roka, ale prodat ji nechci, chci, aby zůstala v českých rukou, v rodině,“ doplňuje.
Frentech se podílí například na projektu rakety Ariane 6 nebo na raketě VEGA-E. Pracují i na projektu „Evropského raketoplánu“ Space Rider. Firma je zodpovědná za vývoj, výrobu, montáž, testování a integraci podvozků a mechanizmů servisních dveří. Podílí se i na satelitním systému Copernicus nebo projektu tréninkového mechanismu, který budou využívat kosmonauti při dlouhodobých pobytech ve vesmíru. Sonda JUICE Evropské vesmírné agentury s jejich rozkládacím mechanismem už třetí rok letí k Jupiteru. Věnují se také velice přesné a náročné přístrojové technice. Roční obrat firmy činí zhruba 10,5 milionu EUR a má přes 100 zaměstnanců.
Průzkum mezi firmami
Co potřebuje podnikání do budoucna
Každý majitel firmy přemýšlí o její budoucnosti trochu jinak. Někdo řeší další růst a investice, jiný nástupnictví nebo to, jak firmu jednou předat či prodat. Proto je důležité znát pohled samotných podnikatelů a porozumět tomu, co dnes považují za největší výzvy a co potřebují pro další rozvoj. Spolu s organizátory soutěže Firma roku nyní připravujeme průzkum na tato témata. Výsledky nám pomohou lépe pochopit, jak české firmy o své budoucnosti skutečně přemýšlejí. Budou využity k podpoře témat důležitých pro malé a střední podniky. Vyplnění dotazníku vám zabere maximálně pár minut. Se řádně zapojenými účastníky budeme výsledky sdílet přednostně a budou zařazeni do slosování o iPhone 17. Termín je 20. 11. 2026. Viz QR kód.
Václav Svoboda
partner právní a daňové kanceláře SVOKO
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