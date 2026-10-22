Překvapivě silné zastoupení měly potravinářství, zemědělství i řemesla mezi účastníky letošního, už 21. ročníku, finále podnikatelských soutěží Volkswagen Firma roku a MONETA Živnostník roku Moravskoslezského kraje. Slavnostní večer v Ostravě však ovládl někdo jiný, kdo se zcela vymyká i dalším krajským finále letošního ročníku. Titul Firma roku totiž odborná porota udělila společnosti elieva s.r.o. a jejímu principálovi Albertu Čubovi, který stojí za dnes již celostátně proslaveným ekosystémem kolem ostravského Divadla Mír. „Divadlo Mír je celorepublikový fenomén, dosáhli famózního úspěchu nejen uměleckého, ale i byznysového. Klobouk dolů, co se jim povedlo, můžeme je považovat za vzor pro všechny, kteří podnikají v kultuře,“ vysvětlil Dušan Klimek z Volkswagenu.
Moravskoslezský kraj
Volkswagen FIRMA ROKU 2026
1. místo elieva s.r.o.
2. místo Zahrada Flora s.r.o.
3. místo METOSA GROUP s.r.o.
MONETA ŽIVNOSTNÍK ROKU 2026
1. místo David Valach
2. místo Markéta Nováčková
3. místo Jiří Polášek
MONETA Živnostník roku
Srdcař 2026
Nika Krpešová
Živnostníkem roku se stal truhlář David Valach z Vrbna pod Pradědem, jenž vyrábí masivní lžíce na obuv nebo zahrádky na kolečkách i pro lidi s pohybovými problémy. „Oceňuji, že vítěz dokáže najít byznysové příležitosti i tam, kde by to běžného člověka ani nenapadlo. Když něco na trhu chybí, nebojí se to vymyslet a zrealizovat. Zaujaly nás také jeho výrobky zlepšující život znevýhodněných i seniorů,“ okomentoval výsledek Martin Petrek z MONETA Bank.
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Ocenění v doprovodné kategorii Živnostník roku Srdcař za Moravskoslezský kraj získala Nika Krpešová, která ve Starých Hamrech v Beskydech ručně spřádá a tká oblečení z vlny vlastních ovcí chovaných na ekofarmě. Titul Srdcař patří živnostníkům, kteří svou prací žijí a dělají ji s láskou, poctivostí a odhodláním, zanechávají stopu nejen ve svém oboru, ale i v lidech kolem sebe.
Profily vítězů
Začínal jsem v domově pro seniory, teď plánuji uspět i v Polsku
David Valach
MONETA Živnostník roku 2026 Moravskoslezského kraje
Zakládá si na tom, že jako truhlář nepracuje s dřevotřískou ani s laminem – ctí masivní dřevo z českých lesů. Specializuje se zejména na tři druhy výrobků, které dodává i do zahraničí: unikátní celodřevěné lžíce na obuv (značky Marli®), kterými i díky jejich perfektní ergonomii zásobují i globální hráče jako Baťa nebo Puma. Dále vyrábí pro moderní zahradu bez bariér: truhlíky Floris a mobilní zahrádky na kolečkách pro lidi se sníženou pohyblivostí. „Nejvíce dodáváme domovům pro seniory, ale i do škol, dětských domovů, do školek,“ popisuje David Valach. Realizuje i celistvé dřevostavby – domečky, pergoly, zahradní domky atd. V současnosti má tým čtyř stálých zaměstnanců. Nyní se více zaměřuje i na Polsko, kde vidí velký potenciál pro své mobilní zahrádky, dodávají ale i do dalších zemí.
„Do soutěže jsme se přihlásili proto, aby o nás lidé věděli. To, že jsme vyhráli v takové konkurenci úžasných lidí, je pro mě velké překvapení a hrozně mě to těší,“ říká šťastný vítěz, jehož na práci s dřevem baví možnost seberealizace a obrovský prostor pro kreativitu. Vše začalo v roce 2015, kdy pracoval jako vedoucí v domově pro seniory. „Jedna z klientek si posteskla, že by ráda zahradničila, ale už se kvůli zdraví nemůže ohnout k zemi. Chtěl jsem jí pomoci, ale zjistil jsem, že na trhu neexistuje nic dostupného ze dřeva. Slíbil jsem, že jí vyrobím vlastní mobilní zahrádku. První kusy vznikaly v obýváku ‚na koleni‘. V začátcích jsme dokázali pracovat 18 až 20 hodin denně a učit se vše od nuly,“ uzavírá David Valach.
Chtěli jsme ukázat, že i divadlem se dají vydělávat peníze
Albert Čuba
principál elieva s.r.o., Volkswagen Firma roku 2026 Moravskoslezského kraje
Je to důkaz, že úspěšně a bez dotací lze podnikat i v kreativním průmyslu. Principál Albert Čuba firmu pojmenoval po počátečních písmenech jmen své dcery a manželky. Provozuje ekosystém kolem vítkovického Divadla Mír. „Soutěže Firma roku jsme se zúčastnili proto, že jsme chtěli ukázat, že divadelní byznys je také byznys, jen se slovem ‚šou‘ na začátku. A že se na divadle dají vydělávat peníze,“ vysvětluje Albert Čuba. „Naše vítězství je velké a krásné ocenění celého manažerského týmu, herců i diváků.“
On sám spolu s dalšími mírotvůrci vybudoval firmu od píky. Z původních tří lidí vyrostli na současných zhruba 20 zaměstnanců a dosahují roční EBITDU kolem milionu dolarů. Cena vstupenek do Divadla Mír se pohybuje kolem 800 nebo 900 Kč, přesto mají pořád plno. Své divadlo provozuje prakticky bez dotací, ty v jeho případě tvoří zhruba 2 %, zatímco obvyklý podíl u dalších divadel je 70 %. Nyní chystá nové divadlo Odeon, přestavěné z dřívějšího kina. Poprvé dokonce pro tento účel uspěli s žádostí o úvěr u banky.
Jeho skupina má tři pilíře. Kromě samotného Divadla Mír je to Mír Production, produkční společnost, která se zaměřuje na tvorbu filmů, seriálů a dalších video formátů. MírPlay – streamovací platforma – funguje jako exkluzivní digitální kanál, kde najdete celou jejich tvorbu i záznamy divadelních inscenací a živé streamy přenášené přímo z jeviště. Tento byznysový trojúhelník funguje v dokonalé synergii a je soběstačný. Vše doplňuje e-shop s merchandisingem.
Rady
Živnostník má dvě věci, kterých je pořád málo
Živnostníci a malé firmy se za poslední roky naučili nečekat, až se svět uklidní. Pandemii vystřídaly vysoké ceny energií, inflace a dražší financování. Přidává se nedostatek zaměstnanců i nástup umělé inteligence. Změna už tak není výjimkou, ale stala se součástí podnikání.
V této realitě podle mě podnikatelům nejvíce chybějí dvě věci. Čas a jistota. Jistotu v tom, co přinese ekonomika, geopolitika nebo další technologická změna, jim nikdo dát nedokáže. S časem ale jako banka něco udělat můžeme.
Majitel malé firmy je často obchodníkem, personalistou, finančním ředitelem i člověkem, který večer kontroluje faktury. Každá hodina administrativy je hodina, kterou nevěnuje zákazníkům nebo rozvoji firmy.
Právě tady vidím pro banky další prostor ke zlepšení. Přestože se bankovní služby v posledních letech výrazně zjednodušily, stále existují situace, kdy musí podnikatelé věnovat zbytečně mnoho času administrativě. Digitalizace nám dává příležitost jít ještě dál. Nejde totiž jen o to dělat stejné věci digitálně, ale především o to některé zbytečné kroky po podnikatelích vůbec nechtít.
Podnikatel se navíc ráno neprobudí s tím, že potřebuje kontokorent. Řeší, že mu zákazníci nezaplatili, potřebuje nový stroj nebo má příležitost růst. Dobrý bankéř proto nemá začínat s nabídkou produktu, ale problémem, který podnikatel řeší.
Banka nedokáže ovlivnit všechny okolnosti, které podnikání obnáší. Může ale pomoci podnikatelům lépe se na změny připravit a rychleji na ně reagovat. Vhodným financováním, jednoduchými digitálními službami a především tím, že jim nebude zbytečně brát čas.
Možná bychom proto kvalitu banky neměli měřit jen cenou peněz, ale také tím, kolik času dokáže podnikateli vrátit.
Marek Dvořák
Senior manažer zodpovědný za oblast Small Business v MONETA Money Bank
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